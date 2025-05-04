Роман Старовойт проследует экспрессом. Источники Vgudok утверждают, что министр транспорта покидает пост; кто его заменит — вопрос риторический

Глава Минтранса Роман Старовойт не задержится в кресле министра транспорта дольше середины мая. Источники редакции, знакомые с ситуацией, максимально категоричны: его отставка, говорят они, вопрос практический решённый.
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