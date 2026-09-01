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Татар-информ

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Стартовал прием документов на соискание премии Раиса РТ

Стартовал прием документов на соискание премии Раиса РТ

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ Сегодня, 1 сентября, стартовал прием документов на соискание премии Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в 2026 году.

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