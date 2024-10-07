КГНЦ: первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания в октябре

Первое в России судно на водородном топливе "Экобалт" выйдет на испытания в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олега Савченко.
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