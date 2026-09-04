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Новости Тамбова

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Право пользования месторождением Центральное выставили на торги за 570 млн рублей

Право пользования месторождением Центральное выставили на торги за 570 млн рублей

Федеральное агентство по недропользованию объявило аукцион за право пользования Восточным участком месторождения Центральное в Рассказовском округе Тамбовской области.

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