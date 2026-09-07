Сандра Буллок намекнула на «Практическую магию 3»

Сандра Буллок не исключает, что история сестёр Оуэнс может получить ещё одно продолжение. В новом интервью Vanity Fair актриса рассказала, что «Практическая магия 3» вполне может появиться, если вторая часть окажется успешной после выхода в кинотеатрах 10 сентября.
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