Россия-Китай. Москва-Владивосток. VIII Российско-китайский энергетический бизнес-форум 2026

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VIII Российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) состоялся во Владивостоке. В нём приняли участие около 450 человек, среди которых представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний энергетической и смежных отраслей экономики, финансового сектора, а также учёные и отраслевые эксперты.