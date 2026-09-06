Россия-Китай. Москва-Владивосток. VIII Российско-китайский энергетический бизнес-форум 2026

VIII Российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) состоялся во Владивостоке. В нём приняли участие около 450 человек, среди которых представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний энергетической и смежных отраслей экономики, финансового сектора, а также учёные и отраслевые эксперты.
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