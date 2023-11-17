Политик Гайдай: власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт оконченным

Как заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online украинский политик Сергей Гайдай, чиновники на Украине полагают, что конфликт с Россией завершен, и потому разворовывают бюджет, играя свадьбы на миллионы долларов или покупая дорогие иномарки.
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