В Госдуме предлагают наказывать до 8 лет за религиозные призывы к сепаратизму

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» представил на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий наказание до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, если такие призывы основаны на религиозных убеждениях или мотивированы религиозной ненавистью.
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