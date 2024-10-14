В Госдуме предлагают наказывать до 8 лет за религиозные призывы к сепаратизму

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» представил на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий наказание до восьми лет лишения свободы за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, если такие призывы основаны на религиозных убеждениях или мотивированы религиозной ненавистью.