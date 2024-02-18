Полыхнуло, где не ждали: киргизский закон об иноагентах довел до белого каления Блинкена. США направили Жапарову гневное письмо с угрозами

В последнее время всё чаще стали приниматься законы о так называемых иноагентах, которые имеют, на первый взгляд, благие намерения — сделать деятельность неправительственных иностранных организаций прозрачной.
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