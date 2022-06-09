Popcaketv

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Галкин подтвердил слова Пугачевой: «Все эти 28 лет я высмеивал лживых и жалких пропагандистов!»

Галкин подтвердил слова Пугачевой: «Все эти 28 лет я высмеивал лживых и жалких пропагандистов!»

Немногословная Алла Борисовна опубликовала новый пост в социальных сетях, который, по мнению общественности, призывает публику не сердиться на Максима Галкина за его юмор на концерте в Израиле.

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