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На Украину за ночь упало более 30 ракет различного типа

На Украину за ночь упало более 30 ракет различного типа

Российская армия нанесла очередной массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Запорожье и Одесской области, поразив более 30 целей.

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