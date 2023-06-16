Как себя чувствует Костомаров в июне 2023 года: как проходит лечение, операции, есть ли улучшения — последние новости на сегодня 15.06.23

«Нет протезов!»: новые подробности о состоянии здоровья Романа Костомарова в июне 2023 года — вернется ли фигурист на лед Как сейчас себя чувствует Роман Костомаров в июне 2023 года? Что известно о лечении фигуриста? Есть ли улучшения? Сможет ли Костомаров вернуться в спорт и снова оказаться на льду? Что о будущем звезды фигурного катания сообщила таролог? Как сейчас себя чувствует… Как себя чувствует Костомаров в июне 2023 года: как проходит лечение, операции, есть ли улучшения — последние новости на сегодня 15.