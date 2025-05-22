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Царьград

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Глава района в Курской области в четвертый раз попал под удар ВСУ

Глава района в Курской области в четвертый раз попал под удар ВСУ

Губернатор региона Александр Хинштейн обещал представить раненого к государственной награде.Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев в очередной раз стал жертвой атаки ВСУ.

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