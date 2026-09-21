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Царьград

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Автоэксперт Виталий Кравец раскрыл 50% брака в китайских запчастях

Автоэксперт Виталий Кравец раскрыл 50% брака в китайских запчастях

Автоэксперт Виталий Кравец заявил о выявлении 50% брака в свечах зажигания для китайских авто. Решением проблемы может стать создание локальных складов и собственных баз данных дистрибьюторов с фото и чертежами запчастей.

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