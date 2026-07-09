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Frank Media

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ВТБ не будет менять цену допэмиссии, несмотря на снижение котировок

Банк ВТБ не планирует менять цену размещения акций в ходе дополнительной эмиссии, запланированной на второе полугодие 2026-го, следует из комментария кредитной организации, поступившего в распоряжении Frank Media.

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