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Скоростная железная дорога соединила города Ганьчжоу и Шэньчжэнь в Китае

Скоростная железная дорога соединила города Ганьчжоу и Шэньчжэнь в Китае

Скоростной поезд отправился из города Ганьчжоу в восточно-китайской провинции Цзянси в южный мегаполис Шэньчжэнь утром 10 декабря, ознаменовав начало официальной эксплуатации новой высокоскоростной железной дороги, сообщает агентство Синьхуа.

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