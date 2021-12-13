Скоростная железная дорога соединила города Ганьчжоу и Шэньчжэнь в Китае

Скоростной поезд отправился из города Ганьчжоу в восточно-китайской провинции Цзянси в южный мегаполис Шэньчжэнь утром 10 декабря, ознаменовав начало официальной эксплуатации новой высокоскоростной железной дороги, сообщает агентство Синьхуа.
Скоростной поезд отправился из города Ганьчжоу в восточно-китайской провинции Цзянси в южный мегаполис Шэньчжэнь утром 10 декабря, ознаменовав начало официальной эксплуатации новой высокоскоростной железной дороги, сообщает агентство Синьхуа.
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