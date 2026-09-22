Число учеников предпрофессиональных классов Москвы выросло почти на 20%

Около 56 тыс. московских школьников в текущем учебном году обучаются в предпрофессиональных классах. Это более половины всех старшеклассников столицы, а их число за год выросло почти на 20%.
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