Илсур Һадиуллин: Мәктәпләрнең унынчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга хакы юк

Мәктәпләр укучыларны унынчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга хакы юк. Ата-аналардан мондый шикаятьләр килә, әмма аларның саны аз, дип хәбәр итте Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин ТР Хөкүмәте йортында узган брифингта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии