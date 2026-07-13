НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Илсур Һадиуллин: Мәктәпләрнең унынчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга хакы юк

Илсур Һадиуллин: Мәктәпләрнең унынчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга хакы юк

Мәктәпләр укучыларны унынчы сыйныфка кабул итүдән баш тартырга хакы юк. Ата-аналардан мондый шикаятьләр килә, әмма аларның саны аз, дип хәбәр итте Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин ТР Хөкүмәте йортында узган брифингта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии