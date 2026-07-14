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Zero Hedge

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Watch: Yet Another Shocking Video Of UK's Two-Tier Policing Drops

Watch: Yet Another Shocking Video Of UK's Two-Tier Policing Drops

Watch: Yet Another Shocking Video Of UK's Two-Tier Policing Drops Authored by Steve Watson via Modernity News, Fresh footage from Northern Ireland captures police sprinting past a group of knife- and stick-wielding feral youths to cuff a local man who had grabbed a stick to protect the native women and children in his street.

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