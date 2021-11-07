Ганский боксер объяснил свое падение на ринге в Грозном

Ганский боксер Ричард Ларти, который упал после подозрительного «бесконтактного» нокаута на турнире в Грозном в пятницу, отрицает постановочный характер боя с россиянином Абдулкеримом Эдиловым и допускает, что он, возможно, совершил ошибку на ринге.