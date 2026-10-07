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ИА Регнум

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Более 220 тыс. украинцев уехали из страны в первой половине 2026 года

Более 220 тыс. украинцев уехали из страны в первой половине 2026 года

Украинцы продолжают уезжать из страны — количество покинувших с января по июнь 2026 года составило около 223 тыс.

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