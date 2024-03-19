МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за избирательных участков в Приднестровье

МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Васнецова в связи с работой в Приднестровье избирательных участков во время выборов президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства в Кишиневе.
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