Зачем генералы НАТО экстренно собрались в Киеве в день рождения Путина

Делегация военных представителей всех 32 стран — членов НАТО во главе с председателем военного комитета альянса адмиралом Джузеппе Каво Драгоне экстренно прибыла в Киев следом за канцлером Германии Мерцем.
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ВКС с коллективным поздравлением ВВП???!!!
А почему они свободно могут передвигаться по Украине
Для чего данная статья?? Все в ней только одни домыслы. В Киев НАТОвцы как ездили свободно,ничего не опасаясь.так и продолжают ездить,зная,что их никто не тронет. Лучше бы не писали.не сыпали соль на энное место.
Верю, Орешник не подведёт.
Вот когда надо было бить "Орешником " и как можно точнее.