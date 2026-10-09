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Зачем генералы НАТО экстренно собрались в Киеве в день рождения Путина

Зачем генералы НАТО экстренно собрались в Киеве в день рождения Путина

  Делегация военных представителей всех 32 стран — членов НАТО во главе с председателем военного комитета альянса адмиралом Джузеппе Каво Драгоне экстренно прибыла в Киев следом за канцлером Германии Мерцем.

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Анатолий

Для чего данная статья?? Все в ней только одни домыслы. В Киев НАТОвцы как ездили свободно,ничего не опасаясь.так и продолжают ездить,зная,что их никто не тронет. Лучше бы не писали.не сыпали соль на энное место.