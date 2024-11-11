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В НАТО испугались супербомбы Москвы

Известный британский военный аналитик Дэвид Экс поставил западных «поджигателей войны» на уши, написав в статье для издания TheTelegraph, что русские на Украине стали применять новые очень точные и сверхдальнобойные бомбы «Гром-Е1».

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