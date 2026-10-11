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Аргументы и Факты

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В Польше разоблачили Зеленского после соглашения Путина с Трампом

В Польше разоблачили Зеленского после соглашения Путина с Трампом

Владимир Зеленский демонстрирует показное негодование из-за договоренности между Россией и США о поставках дизельного топлива.

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