Владимир Зеленский демонстрирует показное негодование из-за договоренности между Россией и США о поставках дизельного топлива.
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Ни чего он не понимает. В их отшибленных мозгах "украина по над усем"! Все хохлам должны!
А театр польских властей для кого, "Мысль польска" не хочет озвучить?