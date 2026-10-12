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Комитет Госдумы по собственности поддержал проект бюджета на 2027–2029 гг

Комитет Госдумы по собственности поддержал проект бюджета на 2027–2029 гг

Рассмотреть и принять в первом чтении законопроект, касающийся федерального бюджета на 2027 год, а также на плановый период, охватывающий 2028 и 2029 годы, рекомендовал Госдуме думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

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