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Юрий Новиков: «Русская вратарская школа корнями уходит во времена Третьяка. Наш хоккей определил сознание. Заокеанские вратари берут от наших все лучшее»

«Русская вратарская школа корнями уходит в историю, когда Третьяк очень эффективно использовал «стенку» – падение на бок двумя щитками.

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