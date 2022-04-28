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В Госдуме поддержали идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ

В Госдуме поддержали идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею Виталия Милонова об увеличении в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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