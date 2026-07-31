В Краснодаре за бюджетные деньги должны бороться с амброзией. Но работа организована так, что за деньги налогоплательщиков создаются комфортные условия для разрастания карантинного растения.
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В Краснодаре за бюджетные деньги должны бороться с амброзией. Но работа организована так, что за деньги налогоплательщиков создаются комфортные условия для разрастания карантинного растения.
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