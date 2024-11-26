Турция: торговое эмбарго против Израиля обходится… через Палестину?

Президент Турции Реджеп Эрдоган часто утверждает, что Турция является единственной страной, применяющей торговое эмбарго против Израиля, первоначально объявленного, напомним, 9 апреля под давлением оппонентов режима Нетаньяху, устраивавших в том числе и массовые протестные акции.
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