УВКПЧ ООН после атаки в Геленджике призвало оградить мирных людей от опасности

Все стороны конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан. Об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку, пишет РИА Новости.