При вторжении в Курскую область в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) были замечены грузины. На этом фоне во время атаки была предпринята попытка разжечь межнациональный конфликт с участием грузинского народа, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
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