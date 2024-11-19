Букмекеров захотели штрафовать за пари с должниками

Члены Совфеда РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму проект закона, предполагающий введение штрафов для букмекеров за пари с несовершеннолетними, а также неплатежеспособными гражданами и должниками .
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