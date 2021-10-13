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Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически

Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в Международной федерации футбола ФИФА, считает, что к чемпионату мира 2022 года необходимо ускорить процесс принятия решений по офсайдам в матчах.

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