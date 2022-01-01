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Приангарье обновило рекорд по числу победивших COVID-19

Приангарье обновило рекорд по числу победивших COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 1 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7109 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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