Приангарье обновило рекорд по числу победивших COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 1 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7109 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки.