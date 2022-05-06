На «границе» люди ходят хмуро.

Правительство теперь хочет точно знать, сколько у нас народу живёт за чертой бедности. А то ведь прожиточный минимум, привязанный к потребительской корзине, который и служил этим порогом, всё время прыгал – цены-то скачут и норовят прыгнуть повыше.