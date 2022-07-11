Popcaketv

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Врач Чонгука накричал на Тэхена: «Ему стало хуже из-за тебя! Больше ты сюда не пройдешь!»

Врач Чонгука накричал на Тэхена: «Ему стало хуже из-за тебя! Больше ты сюда не пройдешь!»

Чимин (Jimin) и другие члены группы BTS, узнав о том, что Чонгук (Jungkook) закрылся в квартире и устроил себе депрессивное пати с алкоголем, приняли совместное решение отправить его на несколько дней в больницу для реабилитации.

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