Наплыв мигрантов резонирует с волной совершаемых ими преступлений

«Выражения обеспокоенности продолжающимся наплывом в Россию мусульманских мигрантов политически резонируют с неослабевающей волной совершаемых ими преступлений» Игорь Бойков Уступая всплескам низового возмущения и напору множащихся фактов, всё новые представители власти публично соглашаются с тем, что смещение этнического баланса в сторону снижения удельного веса русского народа в РФ способствует усилению внутренней напряжённости Военные невзгоды, как это и прежде не раз случалось в истории, способствуют отрезвлению.