«Выражения обеспокоенности продолжающимся наплывом в Россию мусульманских мигрантов политически резонируют с неослабевающей волной совершаемых ими преступлений» Игорь Бойков Уступая всплескам низового возмущения и напору множащихся фактов, всё новые представители власти публично соглашаются с тем, что смещение этнического баланса в сторону снижения удельного веса русского народа в РФ способствует усилению внутренней напряжённости Военные невзгоды, как это и прежде не раз случалось в истории, способствуют отрезвлению.
Наплыв мигрантов резонирует с волной совершаемых ими преступлений
Комментарии
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Richard B Riddick
https://youtu.be/XBArr7boLB4
Пронько: Хватит торговать Родиной! Пора отодрать чиновников от миграционного бизнеса
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2 д.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов из России с семьями и диаспорами, диаспоры это рассадник преступности, лишить гражданства, пусть едут по своим аулам и кишлакам, пока не дошло дело до гражданской войны на радость западу. Это спец операция запада развалить Россию изнутри и им это удаётся.
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12 час.
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