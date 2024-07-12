В армии назвали города, которые попадут под удар ВСУ после снятия ограничений на атаки вглубь РФ

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. После снятия ограничений на использование западного дальнобойного оружия по территории России, о чем объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, под удар ВСУ могут попасть города в центральной части страны.
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