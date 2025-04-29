Погибший Москалик руководил в Генштабе ВС РФ мониторингом ситуации на СВО

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший 25 апреля в результате теракта, возглавлял дежурную смену Группы боевого управления, занимающуюся наблюдением за ситуацией в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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