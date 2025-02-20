Пушков: глава ФБР Паттель поможет нанести «тройной удар» по врагам Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков назвал назначенного на пост директора ФБР Кэша Паттеля второй ключевой фигурой в расследовании расхищения американской помощи на Украине, который поможет нанести «тройной удар» по противникам Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии