На Западе сравнили мощь российского «Корнета» и американского Javelin

National Interest: российский «Корнет» превзошел американский комплекс Javelin Противотанковый ракетный комплекс «Корнет», применяемый Вооруженными силами России в зоне проведения специальной военной операции, превосходит противотанковый комплекс Javelin американского производства, заявил в статье для журнала The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии