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"Зачем они это делают?": Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров

"Зачем они это делают?": Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров

Царьград Фото: Roman Naumov/Globallookpress Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Для российских пенсионеров ЦЕНЫ НА  ЛЕКАРСТВА НЕПОДЪЕМНЫЕ!! Какой &quot;туризм&quot;, тем более, волонтерский... Еле ноги таскаем...
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23 час.
Владимир Петров
Лишний вес - худей.
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23 час.
Лариса Козлова
А не пошёл бы этот Матиас в свою германию указывать своим соотечественникам как им жить. А русские без его &quot;ценного&quot; мнения обойдутся. Надоели уже, честное слово.
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19 час.
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