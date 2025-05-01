"Зачем они это делают?": Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров

Для российских пенсионеров ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА НЕПОДЪЕМНЫЕ!! Какой "туризм", тем более, волонтерский... Еле ноги таскаем...

Лариса Козлова

А не пошёл бы этот Матиас в свою германию указывать своим соотечественникам как им жить. А русские без его "ценного" мнения обойдутся. Надоели уже, честное слово.