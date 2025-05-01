Царьград Фото: Roman Naumov/Globallookpress Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров.
"Зачем они это делают?": Немецкий турист удивился привычкам русских пенсионеров
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Для российских пенсионеров ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА НЕПОДЪЕМНЫЕ!! Какой "туризм", тем более, волонтерский... Еле ноги таскаем...
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23 час.
Владимир Петров
Лишний вес - худей.
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23 час.
Лариса Козлова
А не пошёл бы этот Матиас в свою германию указывать своим соотечественникам как им жить. А русские без его "ценного" мнения обойдутся. Надоели уже, честное слово.
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19 час.
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