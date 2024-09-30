Эксперт разъяснил, зачем нужны черные точки по краям лобового стекла в машине

Точки на лобовом стекле, фото: njcar.ru При внимательном рассмотрении лобового или заднего стекла автомобиля можно заметить узорчатую полоску по краям – тонкую линию, усыпанную кружочками различных размеров.
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