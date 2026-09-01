Каллас: Украина получит лишь обещания по ПВО на встрече в «Лощине друидов»

Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза, стартовавшая на ирландском курорте «Лощина друидов», с самого начала была лишена интриги: глава европейской дипломатии Кая Каллас фактически предупредила Киев, что прорывных решений по итогам саммита ждать не стоит.