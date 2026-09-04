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Царьград

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Чосон ильбо: США перебросят войска из Германии в Корею в этом году

Чосон ильбо: США перебросят войска из Германии в Корею в этом году

Американские войска из MDTF будут переброшены из Германии в Корею в этом году. Это усилит сдерживающий потенциал США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне напряженности с КНДР и КНР, сообщает газета "Чосон ильбо".

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