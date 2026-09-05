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Фаллос как оберег, бог и праздник: чем на самом деле был фаллический культ в античности

Фаллос как оберег, бог и праздник: чем на самом деле был фаллический культ в античности

Что общего у амулета на шее римского младенца, статуи в огороде и уличного шествия в Афинах? Все они — часть одного культа, который современному человеку кажется неприличным, а древним казался насущной защитой.

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