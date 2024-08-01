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Индийский астролог Кушал Кумар предсказал начало третьей мировой 4 – 5 августа

Индийский астролог Кушал Кумар предсказал начало третьей мировой 4 – 5 августа

По его словам, конфликт мог начаться этим летом уже три раза.Индийский Нострадамус Кушал Кумар заявил, что до начала третьей мировой войны осталось несколько дней и определил даты – 4 или 5 августа, хотя, по его словам, мировой конфликт мог начаться этим летом уже три раза.

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Комментарии
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Л
Людмила
Нам не страшно, мы уже воюем.
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