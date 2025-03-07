Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    У нас что военных заводов мало? Которые такие хреновины могут выпускать массово! Китайцы в чем преуспевают, у них всё...Луценко: КНР може...
  • Evgeni Velesik
    Интересно, а наши Пурим отмечают?Протоиерей Харито...
  • Evgeni Velesik
    Протоиерей Харито...

Трамп предпринял первый шаг по ограничению полномочий департамента Маска DOGE

Трамп предпринял первый шаг по ограничению полномочий департамента Маска DOGE

Президент США Дональд Трамп доволен работой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх