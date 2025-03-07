Трамп предпринял первый шаг по ограничению полномочий департамента Маска DOGE

Президент США Дональд Трамп доволен работой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.
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