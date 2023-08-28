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Матип интересен «Ренну». Защитника подпишут в случае ухода Теате – бельгийца хотел «Ливерпуль»

Матип интересен «Ренну». Защитника подпишут в случае ухода Теате – бельгийца хотел «Ливерпуль»

По информации L’Equipe, Матип станет главной трансферной целью «Ренна» в случае ухода Артюра Теате – ранее стало известно, что бельгиец интересен «Ливерпулю».

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